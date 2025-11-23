09:18, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 520,53 тенге, продажа 522,68 тенге;
- евро: покупка 598,85 тенге, продажа 603,46 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,43- 6,55 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 519,93 тенге, продают по 523,37 тенге;
- евро: покупка 598,37 тенге, продажа 604,44 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,54 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 520,33 тенге, продают по 522,07 тенге;
- евро: покупка 597,38 тенге, продажа 603,73 тенге;
- рубль: покупка 6,46 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,66 тенге, 1 евро 597,44 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.
По итогам дневных торгов 21 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,66 тенге, поднявшись на 0,37 тенге.