09:05, 22 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 506,47 тенге, продажа 508,75 тенге;
- евро: покупка 591,69 тенге, продажа 596,26 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,43 — 6,54 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 505,97 тенге, продают по 512,94 тенге;
- евро: покупка 590,00 тенге, продажа 599,98 тенге;
- рубль: покупка 6,30 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 506,72 тенге, продают по 508,87 тенге;
- евро: покупка 591,85 тенге, продажа 596,78 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 506,7 тенге, 1 евро 593,14 тенге, 1 рубль 6,53 тенге.
По итогам дневных торгов 21 января средневзвешенный курс доллара составил 506,70 тенге, снизившись на 0,46 тенге.