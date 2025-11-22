09:15, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 520,32 тенге, продажа 522,72 тенге;
- евро: покупка 598,52 тенге, продажа 603,31 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,44- 6,56 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 519,59 тенге, продают по 523,37 тенге;
- евро: покупка 598,02 тенге, продажа 604,57 тенге;
- рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 519,74 тенге, продают по 521,87 тенге;
- евро: покупка 596,92 тенге, продажа 603,54 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,66 тенге, 1 евро 597,44 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.
По итогам дневных торгов 21 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,66 тенге, поднявшись на 0,37 тенге.