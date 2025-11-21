08:18, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 518,87 тенге, продажа 520,98 тенге;
- евро: покупка 597,30 тенге, продажа 602,81 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,36- 6,47 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 516,67 тенге, продают по 523,62 тенге;
- евро: покупка 595,58 тенге, продажа 603,59 тенге;
- рубль: покупка 6,39 тенге, продажа 6,54 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,48 тенге, продают по 520,64 тенге;
- евро: покупка 596,52 тенге, продажа 603,63 тенге;
- рубль: покупка 6,36 тенге, продажа 6,43 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,19 тенге, 1 евро 597,32 тенге, 1 рубль 6,43 тенге.
По итогам дневных торгов 20 ноября средневзвешенный курс доллара составил 518,19 тенге, снизившись на 0,98 тенге.