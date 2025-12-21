РУ
    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 21 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 517,49 тенге, продажа 519,26 тенге;
    - евро: покупка 604,60 тенге, продажа 609,13 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,36 - 6,49 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 514,43 тенге, продают по 521,38 тенге;
    - евро: покупка 600,67 тенге, продажа 610,67 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 517,18 тенге, продают по 519,26 тенге;
    - евро: покупка 604,12 тенге, продажа 608,80 тенге;
    - рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,47 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,66 тенге, 1 евро 606,49 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 декабря средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге. 

