08:48, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 519,12 тенге, продажа 521,30 тенге;
- евро: покупка 600,18 тенге, продажа 604,57 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,34- 6,45 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 517,30 тенге, продают по 524,27 тенге;
- евро: покупка 599,30 тенге, продажа 609,30 тенге;
- рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 518,66 тенге, продают по 520,95 тенге;
- евро: покупка 599,36 тенге, продажа 605,18 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,43 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,41 тенге, 1 евро 600,85 тенге, 1 рубль 6,41 тенге.
По итогам дневных торгов 19 ноября средневзвешенный курс доллара составил 519,41 тенге, снизившись на 1,47 тенге.