    08:48, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,12 тенге, продажа 521,30 тенге;
    • евро: покупка 600,18 тенге, продажа 604,57 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,34- 6,45 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 517,30 тенге, продают по 524,27 тенге;
    • евро: покупка 599,30 тенге, продажа 609,30 тенге;
    • рубль: покупка 6,32 тенге, продажа 6,47 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,66 тенге, продают по 520,95 тенге;
    • евро: покупка 599,36 тенге, продажа 605,18 тенге;
    • рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,43 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,41 тенге, 1 евро 600,85 тенге, 1 рубль 6,41 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 ноября средневзвешенный курс доллара составил 519,41 тенге, снизившись на 1,47 тенге. 

    Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика
