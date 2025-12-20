Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 517,70 тенге, продажа 519,64 тенге;
- евро: покупка 604,98 тенге, продажа 609,66 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,38 - 6,51 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 514,59 тенге, продают по 521,59 тенге;
- евро: покупка 600,71 тенге, продажа 610,73 тенге;
- рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 517,09 тенге, продают по 519,26 тенге;
- евро: покупка 603,79 тенге, продажа 608,93 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,47 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,66 тенге, 1 евро 606,49 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.
По итогам дневных торгов 19 декабря средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге.