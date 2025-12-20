РУ
    09:00, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 517,70 тенге, продажа 519,64 тенге;
    - евро: покупка 604,98 тенге, продажа 609,66 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,38 - 6,51 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 514,59 тенге, продают по 521,59 тенге;
    - евро: покупка 600,71 тенге, продажа 610,73 тенге;
    - рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 517,09 тенге, продают по 519,26 тенге;
    - евро: покупка 603,79 тенге, продажа 608,93 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,47 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 517,66 тенге, 1 евро 606,49 тенге, 1 рубль 6,44 тенге.

    По итогам дневных торгов 19 декабря средневзвешенный курс доллара составил 517,55 тенге, поднявшись на 3,54 тенге. 

