    08:50, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото https://oz.inform.kz/

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 531,09 тенге, продажа 533,31 тенге;
    — евро: покупка 612,95 тенге, продажа 618,16 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 528,56 тенге, продают по 534,58 тенге;
    — евро: покупка 611,61 тенге, продажа 618,61 тенге;
    — рубль: покупка 6,42 тенге, продажа 6,57 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 530,29 тенге, продают по 532,24 тенге;
    — евро: покупка 612,75 тенге, продажа 620,60 тенге;
    — рубль: покупка 6,46 тенге, продажа 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,47 тенге, 1 евро 613,75 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге. 

    Еламан Турысбеков
