Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 502,32 тенге, продажа — 504,61 тенге;
— евро: покупка — 594,99 тенге, продажа — 599,63 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 499,02 тенге, продают по 506,00 тенге;
— евро: покупка — 591,04 тенге, продажа — 601,00 тенге;
— рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,70 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 502,37 тенге, продают по 504,45 тенге;
— евро: покупка — 595,37 тенге, продажа — 601,89 тенге;
— рубль: покупка — 6,53 тенге, продажа — 6,61 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 501,02 тенге, 1 евро — 597,27 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге.