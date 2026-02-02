РУ
    08:48, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 502,32 тенге, продажа — 504,61 тенге;
    — евро: покупка — 594,99 тенге, продажа — 599,63 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,45 — 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 499,02 тенге, продают по 506,00 тенге;
    — евро: покупка — 591,04 тенге, продажа — 601,00 тенге;
    — рубль: покупка — 6,40 тенге, продажа — 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 502,37 тенге, продают по 504,45 тенге;
    — евро: покупка — 595,37 тенге, продажа — 601,89 тенге;
    — рубль: покупка — 6,53 тенге, продажа — 6,61 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 501,02 тенге, 1 евро — 597,27 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
