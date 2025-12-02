Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 507,11 тенге, продажа — 514,17 тенге;
— евро: покупка — 593,81 тенге, продажа — 599,02 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,62 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 510,49 тенге, продают по 517,46 тенге;
— евро: покупка — 591,40 тенге, продажа — 601,40 тенге;
— рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,63 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 511,98 тенге, продают по 514,20 тенге;
— евро: покупка — 593,33 тенге, продажа — 598,85 тенге;
— рубль: покупка — 6,51 тенге, продажа — 6,57 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 513,45 тенге, 1 евро — 596,99 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 1 декабря средневзвешенный курс доллара составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.