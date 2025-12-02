РУ
    08:37, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 507,11 тенге, продажа — 514,17 тенге;
    — евро: покупка — 593,81 тенге, продажа — 599,02 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 510,49 тенге, продают по 517,46 тенге;
    — евро: покупка — 591,40 тенге, продажа — 601,40 тенге;
    — рубль: покупка — 6,52 тенге, продажа — 6,63 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 511,98 тенге, продают по 514,20 тенге;
    — евро: покупка — 593,33 тенге, продажа — 598,85 тенге;
    — рубль: покупка — 6,51 тенге, продажа — 6,57 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 513,45 тенге, 1 евро — 596,99 тенге, 1 рубль — 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 1 декабря средневзвешенный курс доллара составил 513,45 тенге, поднявшись на 0,88 тенге.

