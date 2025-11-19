Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 521,72 тенге, продажа 523,88 тенге;
— евро: покупка 603,82 тенге, продажа 608,19 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,37-6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 519,52 тенге, продают по 526,42 тенге;
— евро: покупка 601,62 тенге, продажа 611,41 тенге;
— рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 521,29 тенге, продают по 523,36 тенге;
— евро: покупка 603,13 тенге, продажа 608,22 тенге;
— рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,44 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,01 тенге, 1 евро 603,43 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.
По итогам дневных торгов 18 ноября средневзвешенный курс доллара составил 521,01 тенге, снизившись на 2,63 тенге.