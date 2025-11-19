РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:35, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    https://oz.inform.kz/

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 521,72 тенге, продажа 523,88 тенге;
    — евро: покупка 603,82 тенге, продажа 608,19 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,37-6,49 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 519,52 тенге, продают по 526,42 тенге;
    — евро: покупка 601,62 тенге, продажа 611,41 тенге;
    — рубль: покупка 6,35 тенге, продажа 6,50 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 521,29 тенге, продают по 523,36 тенге;
    — евро: покупка 603,13 тенге, продажа 608,22 тенге;
    — рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,44 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 521,01 тенге, 1 евро 603,43 тенге, 1 рубль 6,42 тенге.

    По итогам дневных торгов 18 ноября средневзвешенный курс доллара составил 521,01 тенге, снизившись на 2,63 тенге. 

    Теги:
    Рубль Валюта Доллар Тенге Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают