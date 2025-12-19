07:41, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 515,71 тенге, продажа 517,82 тенге;
- евро: покупка 602,79 тенге, продажа 607,76 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,41 - 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 513,61 тенге, продают по 520,51 тенге;
- евро: покупка 598,61 тенге, продажа 608,55 тенге;
- рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 514,95 тенге, продают по 517,10 тенге;
- евро: покупка 602,21 тенге, продажа 607,72 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 513,55 тенге, 1 евро - 602,09 тенге, 1 рубль - 6,42 тенге.
По итогам дневных торгов 18 декабря средневзвешенный курс доллара составил 513,55 тенге, снизившись на 0,77 тенге.