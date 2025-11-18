РУ
    08:37, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 523,60 тенге, продажа 525,50 тенге;
    • евро: покупка 606,38 тенге, продажа 610,25 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,50 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 521,44 тенге, продают по 528,42 тенге;
    • евро: покупка 603,56 тенге, продажа 613,55 тенге;
    • рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 523,85 тенге, продают по 525,89 тенге;
    • евро: покупка 605,40 тенге, продажа 609,87 тенге;
    • рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,14 тенге, 1 евро 607,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.

    По итогам дневных торгов 17 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,14 тенге, поднявшись на 1,37 тенге. 

