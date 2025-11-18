08:37, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 523,60 тенге, продажа 525,50 тенге;
- евро: покупка 606,38 тенге, продажа 610,25 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,39 — 6,50 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 521,44 тенге, продают по 528,42 тенге;
- евро: покупка 603,56 тенге, продажа 613,55 тенге;
- рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 523,85 тенге, продают по 525,89 тенге;
- евро: покупка 605,40 тенге, продажа 609,87 тенге;
- рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,14 тенге, 1 евро 607,79 тенге, 1 рубль 6,46 тенге.
По итогам дневных торгов 17 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,14 тенге, поднявшись на 1,37 тенге.