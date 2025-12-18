Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 515,44 тенге, продажа 517,76 тенге;
- евро: покупка 602,26 тенге, продажа 607,62 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,40 - 6,52 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 512,69 тенге, продают по 519,59 тенге;
- евро: покупка 597,66 тенге, продажа 607,53 тенге;
- рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 514,27 тенге, продают по 516,36 тенге;
- евро: покупка 601,82 тенге, продажа 607,61 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 514,31 тенге, 1 евро 603,03 тенге, 1 рубль 6,4 тенге.
По итогам дневных торгов 18 декабря средневзвешенный курс доллара составил 514,31 тенге, снизившись на 4,5 тенге.