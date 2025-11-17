РУ
    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает агентство Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 524,78 тенге, продажа 526,76 тенге;
    — евро: покупка 606,25 тенге, продажа 610,43 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,37- 6,49 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 522,35 тенге, продают по 529,30 тенге;
    — евро: покупка 605,49 тенге, продажа 615,49 тенге;
    — рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 524,57 тенге, продают по 526,68 тенге;
    — евро: покупка 605,77 тенге, продажа 609,96 тенге;
    — рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,46 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 522,19 тенге, 1 евро 606,42 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,19 тенге, снизившись на 1,92 тенге.

