    07:40, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: pexels.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 518,01 тенге, продажа 520,44 тенге;
    - евро: покупка 605,10 тенге, продажа 610,56 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,45 - 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 514,65 тенге, продают по 521,60 тенге;
    - евро: покупка 601,60 тенге, продажа 611,50 тенге;
    - рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 517,28 тенге, продают по 519,43 тенге;
    - евро: покупка 605,00 тенге, продажа 610,57 тенге;
    - рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,55 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,61 тенге, 1 евро 610,13 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 декабря средневзвешенный курс доллара составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге. 

