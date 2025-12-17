Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 518,01 тенге, продажа 520,44 тенге;
- евро: покупка 605,10 тенге, продажа 610,56 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,45 - 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 514,65 тенге, продают по 521,60 тенге;
- евро: покупка 601,60 тенге, продажа 611,50 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 517,28 тенге, продают по 519,43 тенге;
- евро: покупка 605,00 тенге, продажа 610,57 тенге;
- рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,55 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,61 тенге, 1 евро 610,13 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 15 декабря средневзвешенный курс доллара составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге.