Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 525,21 тенге, продажа 527,20 тенге;
— евро: покупка 606,15 тенге, продажа 610,21 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,38- 6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 522,47 тенге, продают по 529,47 тенге;
— евро: покупка 605,53 тенге, продажа 615,53 тенге;
— рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 524,41 тенге, продают по 526,50 тенге;
— евро: покупка 605,48 тенге, продажа 609,93 тенге;
— рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,46 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 522,19 тенге, 1 евро 606,42 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.
По итогам дневных торгов 14 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,19 тенге, снизившись на 1,92 тенге.