РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:15, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 516,95 тенге, продажа 519,66 тенге;
    • евро: покупка 605,44 тенге, продажа 611,13 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 514,58 тенге, продают по 521,58 тенге;
    • евро: покупка 601,61 тенге, продажа 611,60 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 517,25 тенге, продают по 519,70 тенге;
    • евро: покупка 605,67 тенге, продажа 611,59 тенге;
    • рубль: покупка 6,46 тенге, продажа 6,54 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,61 тенге, 1 евро 610,13 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 декабря средневзвешенный курс доллара составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге.

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают