09:15, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 16 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 516,95 тенге, продажа 519,66 тенге;
- евро: покупка 605,44 тенге, продажа 611,13 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,46 — 6,58 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 514,58 тенге, продают по 521,58 тенге;
- евро: покупка 601,61 тенге, продажа 611,60 тенге;
- рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 517,25 тенге, продают по 519,70 тенге;
- евро: покупка 605,67 тенге, продажа 611,59 тенге;
- рубль: покупка 6,46 тенге, продажа 6,54 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 519,61 тенге, 1 евро 610,13 тенге, 1 рубль 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 15 декабря средневзвешенный курс доллара составил 519,61 тенге, снизившись на 2,63 тенге.