    08:55, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 15 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 524,77 тенге, продажа 527,12 тенге;
    — евро: покупка 606,28 тенге, продажа 610,41 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,40- 6,50 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 522,47 тенге, продают по 529,39 тенге;
    — евро: покупка 605,36 тенге, продажа 615,24 тенге;
    — рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,55 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 524,04 тенге, продают по 526,11 тенге;
    — евро: покупка 605,56 тенге, продажа 610,06 тенге;
    — рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,48 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 522,19 тенге, 1 евро 606,42 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 ноября средневзвешенный курс доллара составил 522,19 тенге, снизившись на 1,92 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
