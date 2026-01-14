Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 509,81 тенге, продажа — 512,12 тенге;
— евро: покупка — 593,11 тенге, продажа — 597,69 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,37 — 6,49 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 508,01 тенге, продают по 514,97 тенге;
— евро: покупка — 592,04 тенге, продажа — 602,00 тенге;
— рубль: покупка — 6,34 тенге, продажа — 6,65 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 509,96 тенге, продают по 512,04 тенге;
— евро: покупка — 593,94 тенге, продажа — 595,40 тенге;
— рубль: покупка — 6,38 тенге, продажа — 6,45 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,75 тенге, 1 евро — 594,67 тенге, 1 рубль — 6,46 тенге.
По итогам дневных торгов 13 января средневзвешенный курс доллара составил 509,75 тенге, снизившись на 0,07 тенге.