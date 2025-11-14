Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 523,89 тенге, продажа — 525,69 тенге;
— евро: покупка — 606,95 тенге, продажа — 610,98 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,41- 6,52 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 521,75 тенге, продают по 528,75 тенге;
— евро: покупка — 604,52 тенге, продажа — 614,51 тенге;
— рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 524,14 тенге, продают по 526,16 тенге;
— евро: покупка — 605,69 тенге, продажа — 610,11 тенге;
— рубль: покупка — 6,41 тенге, продажа — 6,49 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,32 тенге, 1 евро — 609,05 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.
По итогам дневных торгов 13 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,32 тенге, снизившись на 0,26 тенге.