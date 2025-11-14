РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:51, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар, тенге
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 523,89 тенге, продажа — 525,69 тенге;
    — евро: покупка — 606,95 тенге, продажа — 610,98 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,41- 6,52 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 521,75 тенге, продают по 528,75 тенге;
    — евро: покупка — 604,52 тенге, продажа — 614,51 тенге;
    — рубль: покупка — 6,45 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 524,14 тенге, продают по 526,16 тенге;
    — евро: покупка — 605,69 тенге, продажа — 610,11 тенге;
    — рубль: покупка — 6,41 тенге, продажа — 6,49 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 524,32 тенге, 1 евро — 609,05 тенге, 1 рубль — 6,52 тенге.

    По итогам дневных торгов 13 ноября средневзвешенный курс доллара составил 524,32 тенге, снизившись на 0,26 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают