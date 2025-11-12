РУ
    08:40, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 525,96 тенге, продажа 527,86 тенге;
    — евро: покупка 606,99 тенге, продажа 611,46 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,40- 6,50 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 523,48 тенге, продают по 530,40 тенге;
    — евро: покупка 603,46 тенге, продажа 613,34 тенге;
    — рубль: покупка 6,34 тенге, продажа 6,49 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 525,63 тенге, продают по 527,67 тенге;
    — евро: покупка 605,12 тенге, продажа 609,86 тенге;
    — рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 525,28 тенге, 1 евро 607,85 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 ноября средневзвешенный курс доллара составил 525,28 тенге, поднявшись на 1,69 тенге. 

