Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 525,96 тенге, продажа 527,86 тенге;
— евро: покупка 606,99 тенге, продажа 611,46 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,40- 6,50 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 523,48 тенге, продают по 530,40 тенге;
— евро: покупка 603,46 тенге, продажа 613,34 тенге;
— рубль: покупка 6,34 тенге, продажа 6,49 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 525,63 тенге, продают по 527,67 тенге;
— евро: покупка 605,12 тенге, продажа 609,86 тенге;
— рубль: покупка 6,38 тенге, продажа 6,45 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 525,28 тенге, 1 евро 607,85 тенге, 1 рубль 6,47 тенге.
По итогам дневных торгов 11 ноября средневзвешенный курс доллара составил 525,28 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.