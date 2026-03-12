09:10, 12 Март 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 марта
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает агентство Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка — 490,98 тенге, продажа — 493,54 тенге;
- евро: покупка — 568,80 тенге, продажа — 574,60 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,16 — 6,29 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 487,97 тенге, продают по 494,94 тенге;
- евро: покупка — 564,97 тенге, продажа — 574,97 тенге;
- рубль: покупка — 6,15 тенге, продажа — 6,45 тенге.
В обменниках Шымкента:
- доллар покупают по 490,71 тенге, продают по 493,00 тенге;
- евро: покупка — 568,20 тенге, продажа — 574,5 тенге;
- рубль: покупка — 6,16 тенге, продажа — 6,24 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 489,39 тенге, 1 евро — 567,99 тенге, 1 рубль — 6,19 тенге.
По итогам дневных торгов 11 марта средневзвешенный курс доллара составил 489,39 тенге, снизившись на 1,57 тенге.