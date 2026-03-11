Доллар на торгах опустился ниже 490 тенге
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 489,39 тенге, снизившись на 1,57 тенге. Официальный курс Национального банка на 11 марта установлен на уровне 491,59 тенге.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 489,53 тенге, продают по 491,90 тенге. Евро торгуется в диапазоне 568,26-574,18 тенге, а рубль — 6,16-6,29 тенге.
В Астане американскую валюту покупают по 487,97 тенге, продают по 494,97 тенге. Евро можно приобрести по 564,97 тенге, а продать по 567,35 тенге. Рубль покупают по 6,15, продают по 6,45 тенге.
В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 489,78 тенге, а продают по 491,83 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 567,76 — 573,48 тенге, а рубль в районе 6,17 — 6,24 тенге.
По итогам дневных торгов 10 марта средневзвешенный курс доллара составил 491,59 тенге, снизившись на 2,25 тенге.