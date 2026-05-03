Трамп анонсировал повышение пошлин на автомобили из ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить импортные пошлины на европейские автомобили до 25%, что может обострить торговые отношения с Евросоюзом, передает агентство Kazinform.

Трамп объявил о планах повысить пошлины на легковые и грузовые автомобили, импортируемые из Европейского союза до 25%. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, решение связано с тем, что ЕС «не соблюдает полностью согласованное торговое соглашение». Повышение тарифов, как ожидается, может вступить в силу уже на следующей неделе.

Ранее Дональд Трамп и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен договорились о торговых условиях, предусматривающих пошлины на уровне около 15% для большинства товаров. Позже Верховный суд США ограничил возможности президента вводить масштабные тарифы, признав отсутствие оснований для объявления экономического чрезвычайного положения.

В результате предельный уровень пошлин был снижен до 10%, после чего администрация США начала искать альтернативные юридические механизмы для их пересмотра.

В настоящее время в США анализируют торговый баланс и потенциальные риски для национальной безопасности, что может привести к введению новой тарифной политики и поставить под угрозу действующие договоренности с ЕС.

Трамп также подчеркнул, что пошлины не будут применяться к автомобилям, произведенным на территории США. По его словам, в стране активно строятся новые автозаводы, которые создадут рабочие места для американцев и в ближайшее время начнут работу.

Ранее сообщалось, что в рамках торговой сделки с Трампом ЕС перейдет «на нулевой тариф» в отношении американских автомобилей.