Сколько иностранцев смогут работать в Казахстане в 2026 году

В Казахстане уточнили, какое количество иностранных работников смогут привлекать работодатели в 2026 году, передает агентство Кazinform.

Речь идет о так называемой квоте — это ограничение, сколько иностранных работников допускается на рынок труда страны.

Согласно изменениям:

для иностранных специалистов, которых работодатели привлекают по разрешениям акиматов, квота составит 0,3% от общей численности рабочей силы;

для трудовых иммигрантов (в основном это физлица, работающие у частных лиц) — 2,85%.

Документ вносит изменения в ранее утвержденные параметры на 2026 год.

Соответствующий приказ министр труда и социальной защиты населения подписал 24 апреля, он вступит в силу 10 мая этого года.

