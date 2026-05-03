KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Сколько иностранцев смогут работать в Казахстане в 2026 году

    В Казахстане уточнили, какое количество иностранных работников смогут привлекать работодатели в 2026 году, передает агентство Кazinform.

    Мигранты, трудовые мигранты
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Речь идет о так называемой квоте — это ограничение, сколько иностранных работников допускается на рынок труда страны.

    Согласно изменениям:

    • для иностранных специалистов, которых работодатели привлекают по разрешениям акиматов, квота составит 0,3% от общей численности рабочей силы;
    • для трудовых иммигрантов (в основном это физлица, работающие у частных лиц) — 2,85%.

    Документ вносит изменения в ранее утвержденные параметры на 2026 год.

    Соответствующий приказ министр труда и социальной защиты населения подписал 24 апреля, он вступит в силу 10 мая этого года.

    Ранее стало известно, что разрешения для трудовых мигрантов в РК можно будет оформлять онлайн.

    Иностранцы Миграция НПА Трудовые мигранты
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор