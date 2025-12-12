РУ
    08:49, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 521,27 тенге, продажа 523,67 тенге;
    • евро: покупка 607,30 тенге, продажа 612,77 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,48 — 6,60 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 518,81 тенге, продают по 525,69 тенге;
    • евро: покупка 604,82 тенге, продажа 614,69 тенге;
    • рубль: покупка 6,45 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 520,93 тенге, продают по 522,98 тенге;
    • евро: покупка 604,39 тенге, продажа 610,04 тенге;
    • рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,60 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 520,02 тенге, 1 евро 608,79 тенге, 1 рубль 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 декабря средневзвешенный курс доллара составил 520,02 тенге, поднявшись на 1,74 тенге. 

