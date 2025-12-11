РУ
    15:58, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Доллар усиливает позиции на бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 520,02 тенге, поднявшись на 1,74 тенге. Официальный курс Национального банка на 11 декабря установлен на уровне 518,39 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 520,64 тенге, продают по 522,82 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,80-612,14 тенге, а рубль — 6,48-6,61 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 518,58 тенге, продают по 525,60 тенге. Евро можно приобрести по 604,76 тенге, а продать по 614,76 тенге. Рубль покупают по 6,45, продают по 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 520,67 тенге, а продают по 522,71 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 603,86 — 609,54 тенге, а рубль в районе 6,52 — 6,61 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 декабря средневзвешенный курс доллара составил 518,39 тенге, поднявшись на 3,5 тенге. 

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
