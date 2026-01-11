РУ
    09:10, 11 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 512,05 тенге, продажа 514,70 тенге;
    • евро: покупка 594,18 тенге, продажа 599,63 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,29 - 6,46 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге;
    • евро: покупка 593,00 тенге, продажа 603,11 тенге;
    • рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,65 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 511,80 тенге, продают по 514,23 тенге;
    • евро: покупка 594,67 тенге, продажа 600,33 тенге;
    • рубль: покупка 6,33 тенге, продажа 6,42 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,94 тенге, 1 евро 593,88 тенге, 1 рубль 6,43 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 января средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге. 

