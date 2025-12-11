РУ
    08:56, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 519,28 тенге, продажа 521,94 тенге;
    • евро: покупка 601,24 тенге, продажа 606,92 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,53 — 6,67 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 516,00 тенге, продают по 523,00 тенге;
    • евро: покупка 597,73 тенге, продажа 607,70 тенге;
    • рубль: покупка 6,51 тенге, продажа 6,66 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 518,91 тенге, продают по 521,05 тенге;
    • евро: покупка 599,75 тенге, продажа 606,20 тенге;
    • рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,65 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 518,39 тенге, 1 евро 603,09 тенге, 1 рубль 6,68 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 декабря средневзвешенный курс доллара составил 518,39 тенге, поднявшись на 3,5 тенге. 

