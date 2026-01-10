РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:02, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 января

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pixabay

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 512,04 тенге, продажа 514,66 тенге;
    • евро: покупка 594,08 тенге, продажа 599,63 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,26 — 6,43 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге;
    • евро: покупка 593,03 тенге, продажа 603,18 тенге;
    • рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 513,70 тенге, продают по 515,78 тенге;
    • евро: покупка 594,58 тенге, продажа 600,77 тенге;
    • рубль: покупка 6,31 тенге, продажа 6,40 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,94 тенге, 1 евро 593,88 тенге, 1 рубль 6,43 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 января средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге. 

    Теги:
    Валюта Обменники Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают