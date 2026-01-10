09:02, 10 Январь 2026 | GMT +5
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 января
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 512,04 тенге, продажа 514,66 тенге;
- евро: покупка 594,08 тенге, продажа 599,63 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,26 — 6,43 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 510,00 тенге, продают по 517,00 тенге;
- евро: покупка 593,03 тенге, продажа 603,18 тенге;
- рубль: покупка 6,29 тенге, продажа 6,60 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 513,70 тенге, продают по 515,78 тенге;
- евро: покупка 594,58 тенге, продажа 600,77 тенге;
- рубль: покупка 6,31 тенге, продажа 6,40 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 509,94 тенге, 1 евро 593,88 тенге, 1 рубль 6,43 тенге.
По итогам дневных торгов 9 января средневзвешенный курс доллара составил 509,94 тенге, поднявшись на 0,98 тенге.