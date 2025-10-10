РУ
    09:00, 10 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 октября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют
    Фото: freepik.com

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 542,17 тенге, продажа 544,10 тенге;
    — евро: покупка 628,76 тенге, продажа 633,27 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,54 — 6,66 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 539,72 тенге, продают по 545,69 тенге;
    — евро: покупка 626,75 тенге, продажа 634,75 тенге;
    — рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,71 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 540,95 тенге, продают по 543,91 тенге;
    — евро: покупка 628,20 тенге, продажа 634,04 тенге;
    — рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,64 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,54 тенге, 1 евро 629,16 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 октября средневзвешенный курс доллара составил 541,54 тенге, поднявшись на 1,46 тенге. 

