Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 октября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 542,17 тенге, продажа 544,10 тенге;
— евро: покупка 628,76 тенге, продажа 633,27 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,54 — 6,66 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 539,72 тенге, продают по 545,69 тенге;
— евро: покупка 626,75 тенге, продажа 634,75 тенге;
— рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,71 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 540,95 тенге, продают по 543,91 тенге;
— евро: покупка 628,20 тенге, продажа 634,04 тенге;
— рубль: покупка 6,57 тенге, продажа 6,64 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,54 тенге, 1 евро 629,16 тенге, 1 рубль 6,64 тенге.
По итогам дневных торгов 9 октября средневзвешенный курс доллара составил 541,54 тенге, поднявшись на 1,46 тенге.