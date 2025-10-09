РУ
    15:50, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Курс доллара снова вырос на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 541,54 тенге, поднявшись на 1,46 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 октября установлен на уровне 540,06 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 541,60 тенге, продают по 543,55 тенге. Евро торгуется в диапазоне 628,73-633,31 тенге, а рубль — 6,54-6,65 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 539,66 тенге, продают по 545,66 тенге. Евро можно приобрести по 626,78 тенге, а продать по 634,78 тенге. Рубль покупают по 6,59, продают по 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 540,87 тенге, а продают по 543,83 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 628,16 — 634,08 тенге, а рубль в районе 6,57 — 6,63 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 октября средневзвешенный курс доллара составил 540,06 тенге, снизившись на 1,39 тенге. 

