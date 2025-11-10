Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 ноября
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка 526,33 тенге, продажа 528,10 тенге;
— евро: покупка 606,73 тенге, продажа 611,10 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,42 — 6,53 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 523,63 тенге, продают по 531,10 тенге;
— евро: покупка 603,60 тенге, продажа 613,48 тенге;
— рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,52 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 526,10 тенге, продают по 528,10 тенге;
— евро: покупка 605,07 тенге, продажа 610,43 тенге;
— рубль: покупка 6,41 тенге, продажа 6,48 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 526,02 тенге, 1 евро 607,55 тенге, 1 рубль 6,5 тенге.
По итогам дневных торгов 7 ноября средневзвешенный курс доллара составил 526,02 тенге, снизившись на 0,55 тенге.