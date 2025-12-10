РУ
    08:25, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 10 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    • доллар: покупка 517,65 тенге, продажа 520,33 тенге;
    • евро: покупка 597,88 тенге, продажа 603,77 тенге;
    • рубль торгуется в диапазоне 6,57 — 6,70 тенге.

    В обменниках Астаны:

    • доллар покупают по 514,73 тенге, продают по 521,70 тенге;
    • евро: покупка 595,73 тенге, продажа 605,67 тенге;
    • рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,75 тенге.

    В Шымкенте:

    • доллар покупают по 517,09 тенге, продают по 519,27 тенге;
    • евро: покупка 596,33 тенге, продажа 602,78 тенге;
    • рубль: покупка 6,59 тенге, продажа 6,66 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 514,74 тенге, 1 евро 599,36 тенге, 1 рубль 6,71 тенге.

    По итогам дневных торгов 9 декабря средневзвешенный курс доллара составил 514,74 тенге, поднявшись на 5,53 тенге. 

