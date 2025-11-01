РУ
    09:10, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 ноября

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка 530,55 тенге, продажа 532,84 тенге;
    — евро: покупка 613,05 тенге, продажа 617,32 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,47 — 6,59 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 528,53 тенге, продают по 534,53 тенге;
    — евро: покупка 611,64 тенге, продажа 618,80 тенге;
    — рубль: покупка 6,44 тенге, продажа 6,59 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 530,37 тенге, продают по 532,48 тенге;
    — евро: покупка 613,32 тенге, продажа 620,80 тенге;
    — рубль: покупка 6,47 тенге, продажа 6,56 тенге.

    Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 530,47 тенге, 1 евро 613,75 тенге, 1 рубль 6,56 тенге.

    По итогам дневных торгов 31 октября средневзвешенный курс доллара составил 530,47 тенге, поднявшись на 0,31 тенге.

