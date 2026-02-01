Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 февраля
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 502,40 тенге, продажа 504,80 тенге;
- евро: покупка 594,96 тенге, продажа 599,60 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,51 - 6,62 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 499,00 тенге, продают по 506,00 тенге;
- евро: покупка 591,00 тенге, продажа 601,00 тенге;
- рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 502,23 тенге, продают по 504,31 тенге;
- евро: покупка 595,67 тенге, продажа 601,50 тенге;
- рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 501,02 тенге, 1 евро 597,27 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.
По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге.