    09:17, 01 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 февраля

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курс валют, тенге
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    - доллар: покупка 502,40 тенге, продажа 504,80 тенге;
    - евро: покупка 594,96 тенге, продажа 599,60 тенге;
    - рубль торгуется в диапазоне 6,51 - 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    - доллар покупают по 499,00 тенге, продают по 506,00 тенге;
    - евро: покупка 591,00 тенге, продажа 601,00 тенге;
    - рубль: покупка 6,40 тенге, продажа 6,70 тенге.

    В Шымкенте:

    - доллар покупают по 502,23 тенге, продают по 504,31 тенге;
    - евро: покупка 595,67 тенге, продажа 601,50 тенге;
    - рубль: покупка 6,55 тенге, продажа 6,62 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 501,02 тенге, 1 евро 597,27 тенге, 1 рубль 6,59 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 января средневзвешенный курс доллара составил 501,02 тенге, снизившись на 2,02 тенге. 

    Еламан Турысбеков
    Автор
