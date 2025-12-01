Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 декабря
В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
— доллар: покупка — 513,31 тенге, продажа — 516,44 тенге;
— евро: покупка — 591,18 тенге, продажа — 598,30 тенге;
— рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,62 тенге.
В обменниках Астаны:
— доллар покупают по 511,52 тенге, продают по 518,46 тенге;
— евро: покупка — 591,50 тенге, продажа — 601,39 тенге;
— рубль: покупка — 6,50 тенге, продажа — 6,60 тенге.
В Шымкенте:
— доллар покупают по 513,00 тенге, продают по 515,04 тенге;
— евро: покупка — 591,57 тенге, продажа — 598,14 тенге;
— рубль: покупка — 6,50 тенге, продажа — 6,56 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,53 тенге, 1 евро — 592,43 тенге, 1 рубль — 6,53 тенге.
По итогам дневных торгов 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге.