РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:42, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 декабря

    В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    валюта
    Фото: Казинформ

    По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

    — доллар: покупка — 513,31 тенге, продажа — 516,44 тенге;
    — евро: покупка — 591,18 тенге, продажа — 598,30 тенге;
    — рубль торгуется в диапазоне 6,50 — 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны:

    — доллар покупают по 511,52 тенге, продают по 518,46 тенге;
    — евро: покупка — 591,50 тенге, продажа — 601,39 тенге;
    — рубль: покупка — 6,50 тенге, продажа — 6,60 тенге.

    В Шымкенте:

    — доллар покупают по 513,00 тенге, продают по 515,04 тенге;
    — евро: покупка — 591,57 тенге, продажа — 598,14 тенге;
    — рубль: покупка — 6,50 тенге, продажа — 6,56 тенге.

    Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 512,53 тенге, 1 евро — 592,43 тенге, 1 рубль — 6,53 тенге.

    По итогам дневных торгов 28 ноября средневзвешенный курс доллара составил 512,53 тенге, снизившись на 4,25 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники Курс валют Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают