Курсы по Конституции, закону и безопасности введут в школах Казахстана

В Астане стартовала республиканская летняя сессия педагогов основного и общего среднего образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В Астане при участии министра просвещения Жулдыз Сулейменовой стартовала республиканская летняя сессия «Основное и общее среднее образование: качественные изменения и профессиональное развитие», организованная Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина.

В сессии принимают участие порядка 300 педагогов из всех 20 регионов страны. Среди них — ответственные специалисты управлений образования, представители методических центров, заместители директоров школ по учебной работе и учителя-предметники 5-11 классов.

Открывая семинар, Жулдыз Сулейменова остановилась на ключевых задачах и приоритетных направлениях развития основного и общего среднего образования в новом учебном году, подчеркнув важность качественного и последовательного внедрения всех изменений во всех регионах страны.

Летняя сессия направлена на обсуждение ключевых изменений в системе основного и общего среднего образования в преддверии нового учебного года, выработку единых подходов к их практической реализации и оказание методической поддержки педагогам.

В рамках пленарного заседания и тематических воркшопов обсуждаются вопросы внедрения ценностей Новой Конституции, Единой программы воспитания «Адал азамат», концепции «Таза Қазақстан», принципа «Закон и Порядок», усовершенствованных типовых учебных программ, новых подходов к оцениванию и использования инструментов искусственного интеллекта в системе основного и общего среднего образования.

С нового учебного года в 5-7 классах будут введены обязательные курсы «Основы Конституции», в 8-11 классах — «Закон и Порядок», а в 5-11 классах — «Личная безопасность». Кроме того, содержание предмета «Основы права» будет обновлено в соответствии с требованиями Новой Конституции и направлено на формирование правовой культуры обучающихся.

В рамках летней сессии участники продолжат обмениваться опытом по предметным направлениям и обсуждать эффективные механизмы реализации изменений, которые будут внедряться в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что до 30 августа 2026 года школы Казахстана получат обновленные учебники для 3-х классов по семи предметам и для 7-х классов по всемирной истории. Остальные издания будут дорабатываться и вводиться поэтапно.