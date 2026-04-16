    15:51, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Курс тенге продолжает рост

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает агентство Kazinform.

    Курсы валют
    Коллаж: Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,46 тенге, снизившись на 2,61 тенге. Официальный курс Национального банка на 16 апреля установлен на уровне 474,08 тенге. 

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 468,00 тенге, продают по 475,00 тенге. Евро можно приобрести по 552,00 тенге, а продать по 562,00 тенге. Рубль покупают по 5,95 продают по 6,25 тенге.

    В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 471,22 тенге, продают по 473,52 тенге. Евро торгуется в диапазоне 554,75 — 560,25 тенге, а рубль: 6,09 — 6,23 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 471,77 тенге, а продают по 473,80 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 553,54 — 558,54 тенге, а рубль в районе 6,12 — 6,21 тенге.

    По итогам дневных торгов 15 апреля средневзвешенный курс доллара составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге. 

