Курс тенге показал небольшое укрепление к доллару

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 474,08 тенге, снизившись на 2,63 тенге. Официальный курс Национального банка на 15 апреля установлен на уровне 476,97 тенге.



Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Астаны доллар покупают по 469,03 тенге, продают по 476,03 тенге. Евро можно приобрести по 555,00 тенге, а продать по 565,00 тенге. Рубль покупают по 6,20 продают по 6,50 тенге.

В Алматы американскую валюту покупают в среднем по 473,34 тенге, продают по 475,61 тенге. Евро торгуется в диапазоне 557,14 — 562,60 тенге, а рубль: 6,20 — 6,31 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 473,74 тенге, а продают по 475,74 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 556,59 — 561,70 тенге, а рубль в районе 6,25 — 6,32 тенге.

По итогам дневных торгов 14 апреля средневзвешенный курс доллара составил 476,97 тенге, поднявшись на 1,92 тенге.