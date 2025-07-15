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    16:09, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Курс доллара продолжает расти на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тенге, доллары, евро, рубль, курс
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 525,87 тенге, поднявшись на 1,5 тенге. Официальный курс Национального банка на 15 июля установлен на уровне 524,24 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 525,59 тенге, продают по 527,56 тенге. Евро торгуется в диапазоне 612,04–616,33 тенге, а рубль — 6,60–6,71 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 522,62 тенге, продают по 528,62 тенге. Евро можно приобрести по 608 тенге, продать по 615,58 тенге. Курс рубля варьируется от 6,59 до 6,75 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 524,58 тенге, а продают по 527,65 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 610,83 – 614,78 тенге, а рубль в районе 6,64 – 6,70 тенге.

    По итогам дневных торгов 14 июля средневзвешенный курс доллара составил 524,24 тенге, поднявшись на 2,93 тенге. 

    Ранее Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов заявил, что резких колебаний курса национальной валюты не ожидается. 

    Теги:
    Валюта Курс валют Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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