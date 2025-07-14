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    15:52, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Доллар подорожал почти на 3 тенге на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: pexels.com

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 524,24 тенге, поднявшись на 2,93 тенге. Официальный курс Национального банка на 14 июля установлен на уровне 520,93 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz,

    в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 523,29 тенге, продают по 525,41 тенге. Евро торгуется в диапазоне 609,80–613,82 тенге, а рубль — 6,55–6,66 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 520,44 тенге, продают по 526,47 тенге. Евро можно приобрести по 607,45 тенге, продать по 614,47 тенге. Курс рубля варьируется от 6,55 до 6,70 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 523,10 тенге, а продают по 526,17 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 608,83 — 613,00 тенге, а рубль в районе 6,56 — 6,62 тенге.

    По итогам дневных торгов 11 июля средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге. 

    Теги:
    Валюта Доллар Тенге Обменники KASE
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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