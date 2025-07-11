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    16:03, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Курс доллара завершил неделю подорожанием на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Доллар қимматлашди: валюта айирбошлаш шохобчаларида курс қандай
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 520,93 тенге, поднявшись на 2,46 тенге. Официальный курс Национального банка на 11 июля установлен на уровне 518,97 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 521,14 тенге, продают по 523,08 тенге. Евро торгуется в диапазоне 608,23 –612,30 тенге, а рубль — 6,59–6,70 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 519,22 тенге, продают по 525,26 тенге. Евро можно приобрести по 606,45 тенге, продать по 613,46 тенге. Курс рубля варьируется от 6,58 до 6,73 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 520,04 тенге, а продают по 523,21 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 607,33 — 611,33 тенге, а рубль в районе 6,58 — 6,64 тенге.

    По итогам дневных торгов 10 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге. 

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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