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    16:35, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Доллар слегка подешевел на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 июля установлен на уровне 519,58 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,01 тенге, продают по 520,72 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,84–610,91 тенге, а рубль — 6,51–6,62 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 516,68 тенге, продают по 522,69 тенге. Евро можно приобрести по 605,43 тенге, продать по 610,91 тенге. Курс рубля варьируется от 6,50 до 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,10 тенге, а продают по 521,10 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 607,70 – 611,83 тенге, а рубль в районе 6,51 – 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,58 тенге, поднявшись на 0,08 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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