Доллар слегка подешевел на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,97 тенге, снизившись на 0,61 тенге. Официальный курс Национального банка на 9 июля установлен на уровне 519,58 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,01 тенге, продают по 520,72 тенге. Евро торгуется в диапазоне 606,84–610,91 тенге, а рубль — 6,51–6,62 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 516,68 тенге, продают по 522,69 тенге. Евро можно приобрести по 605,43 тенге, продать по 610,91 тенге. Курс рубля варьируется от 6,50 до 6,65 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,10 тенге, а продают по 521,10 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 607,70 – 611,83 тенге, а рубль в районе 6,51 – 6,57 тенге.

По итогам дневных торгов 8 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,58 тенге, поднявшись на 0,08 тенге.