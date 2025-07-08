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    15:51, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Доллар стабилен на казахстанской бирже

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,58 тенге, поднявшись на 0,08 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 июля установлен на уровне 519,57 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,72 тенге, продают по 521,35 тенге. Евро торгуется в диапазоне 608,03–612,03 тенге, а рубль — 6,50–6,60 тенге.

    В Астане американскую валюту покупают по 517,65 тенге, продают по 523,70 тенге. Евро можно приобрести по 607,49 тенге, продать по 614,56 тенге. Курс рубля варьируется от 6,45 до 6,60 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 519,23 тенге, а продают по 522,23 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 608,57 – 612,65 тенге, а рубль в районе 6,51 – 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге. 

    Теги:
    Доллар Курс валют KASE Биржи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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