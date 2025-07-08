Доллар стабилен на казахстанской бирже

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,58 тенге, поднявшись на 0,08 тенге. Официальный курс Национального банка на 8 июля установлен на уровне 519,57 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,72 тенге, продают по 521,35 тенге. Евро торгуется в диапазоне 608,03–612,03 тенге, а рубль — 6,50–6,60 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 517,65 тенге, продают по 523,70 тенге. Евро можно приобрести по 607,49 тенге, продать по 614,56 тенге. Курс рубля варьируется от 6,45 до 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 519,23 тенге, а продают по 522,23 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 608,57 – 612,65 тенге, а рубль в районе 6,51 – 6,57 тенге.

По итогам дневных торгов 4 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге.