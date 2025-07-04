Доллар стабилен, евро торгуется по 613 тенге на бирже по итогам недели

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, что соответствует официальному курсу Национального банка на 4 июля.

Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,69 тенге, продают по 521,39 тенге. Евро торгуется в диапазоне 608,33–612,68 тенге, а рубль — 6,50–6,61 тенге.

В Астане американскую валюту покупают по 517,65 тенге, продают по 523,71 тенге. Евро можно приобрести по 606,63 тенге, продать по 613,69 тенге. Курс рубля варьируется от 6,45 до 6,60 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,71 тенге, а продают по 521,71 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 608,52 – 612,83 тенге, а рубль в районе 6,48 – 6,54 тенге.

По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.