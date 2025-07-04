Доллар стабилен, евро торгуется по 613 тенге на бирже по итогам недели
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передает корреспондент агентства Kazinform.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, что соответствует официальному курсу Национального банка на 4 июля.
Согласно данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,69 тенге, продают по 521,39 тенге. Евро торгуется в диапазоне 608,33–612,68 тенге, а рубль — 6,50–6,61 тенге.
В Астане американскую валюту покупают по 517,65 тенге, продают по 523,71 тенге. Евро можно приобрести по 606,63 тенге, продать по 613,69 тенге. Курс рубля варьируется от 6,45 до 6,60 тенге.
В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,71 тенге, а продают по 521,71 тенге. Евро можно купить и продать в пределах 608,52 – 612,83 тенге, а рубль в районе 6,48 – 6,54 тенге.
По итогам дневных торгов 3 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, поднявшись на 1,09 тенге.