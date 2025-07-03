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    16:04, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Курс доллара снова вырос на торгах

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    доллар
    Фото: freepik.com

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,57 тенге, поднявшись на 1,09 тенге. Официальный курс Национального банка на 3 июля установлен на уровне 518,37 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,29 тенге, а продают по 521,07 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 608,88 – 613,27 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,51 - 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 517,64 тенге, а продают по 523,68 тенге. Евро в столице можно приобрести по 606,39 тенге, а продать по 613,47 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,47 – 6,62 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,31 тенге, а продают по 521,31 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 608,74 – 613,04 тенге, рубли торгуются в пределах 6,50 – 6,57 тенге.

    По итогам дневных торгов 2 июля средневзвешенный курс доллара составил 518,37 тенге, снизившись на 0,84 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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