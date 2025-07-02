Тенге еще немного подорожал на торгах

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 518,37 тенге, снизившись на 0,84 тенге. Официальный курс Национального банка на 2 июля установлен на уровне 519,29 тенге.

Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 518,89 тенге, а продают по 520,61 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 607,06 – 611,12 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,51 - 6,62 тенге.

В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 516,65 тенге, а продают по 522,66 тенге. Евро в столице можно приобрести по 604,55 тенге, а продать по 611,58 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,50 – 6,65 тенге.

В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 518,67 тенге, а продают по 521,67 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 608,28 – 612,76 тенге, рубли торгуются в пределах 6,51 – 6,57 тенге.

По итогам дневных торгов 1 июля средневзвешенный курс доллара составил 519,29 тенге, снизившись на 0,44 тенге.