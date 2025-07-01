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    17:15, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Курс тенге продолжает укрепляться

    На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: freepik

    По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 519,29 тенге, снизившись на 0,44 тенге. Официальный курс Национального банка на 1 июля установлен на уровне 519,64 тенге.

    Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент в обменных пунктах Алматы доллар покупают в среднем по 519,10 тенге, а продают по 520,86 тенге. Евро можно приобрести и продать в диапазоне 607,84 – 612,14 тенге, в то время как рубли торгуются в пределах 6,51 - 6,62 тенге.

    В обменниках Астаны американскую валюту покупают по 516,65 тенге, а продают по 522,63 тенге. Евро в столице можно приобрести по 604,62 тенге, а продать по 611,63 тенге. Курс рубля в обменниках колеблется в диапазоне 6,50 – 6,65 тенге.

    В обменных пунктах Шымкента доллар покупают в среднем по 517,98 тенге, а продают по 520,98 тенге. Евро можно купить и продать в диапазоне 608,74 – 613,35 тенге, рубли торгуются в пределах 6,52 – 6,58 тенге.

    По итогам дневных торгов 30 июня средневзвешенный курс доллара составил 519,64 тенге, снизившись на 0,69 тенге.

    Теги:
    Рубль Доллар Тенге Обменники Курс валют Экономика Евро
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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